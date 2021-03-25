***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul çağrı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.5 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın belirlenmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.7 - 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması.8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.10 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.11 - SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması.14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KRGYO- 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2021 Salı günü saat 14.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920594BIST