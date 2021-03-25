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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2021 18:20



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul çağrı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2021 yılı bağış ve yardımları için üst sınırın belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
7 - 2020 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması.
8 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
11 - SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması.
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KRGYO- 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2021 Salı günü saat 14.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Şişli / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920594


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Tam 2.938 3.014 9,45  
Yarım 1.420 1.458 4,57  
Çeyrek 712 729 2,29  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 -0,02  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,07  
B. Petrol 64,46 64,46 2,51  
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