***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 16:22
mza İnan: Genel Kurul toplantısının güzel geçmiş olması nedeniyle iyi dileklerini sunduktan sonra Şirketin olumsuz ekonomik şartlara rağmen iyi yönetildiği için Yönetim Kuruluna ve şirket yönetimine teşekkürlerini iletmiştir. Şirketin bağış ve yardım vermesinin daha iyi olacağını belirtmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2022 Çarşamba günü 14:00'da Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:2B Esentepe Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022326
BIST
16:442.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,51
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:4414,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0248
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:4415,9158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0998
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:44919,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 919,10
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:44
|DAGI
|3,54
|50.041.862
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,00
|104.490.371
|% 8,55
|
|AYEN
|17,00
|23.929.750
|% 7,12
|
|NTHOL
|11,84
|105.448.061
|% 6,96
|
|EDATA
|16,20
|50.752.068
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|AVGYO
|3,28
|16.437.861
|% -5,20
|
|THYAO
|38,94
|3.508.626.554
|% 0,46
|
|SISE
|18,36
|2.415.504.637
|% 2,17
|
|GARAN
|14,27
|2.180.636.271
|% 0,63
|
|YKBNK
|5,31
|1.581.910.419
|% 1,72
|
|KRDMD
|16,28
|1.365.235.136
|% -0,73
|
|ODAS
|2,63
|999.888.325
|% 3,95
|
|YKBNK
|5,31
|1.581.910.419
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,93
|799.472.060
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|401.985.471
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|363.178.900
|% 2,29
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6721
|14,6749
|% 0,17
|
|Euro
|15,9065
|15,9158
|% 0,63
|
|Sterlin
|19,1047
|19,2005
|% 0,63
|
|Frank
|15,4039
|15,4967
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9012
|3,9208
|% 0,16
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-5,73
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|-49,72
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-24,05
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-12,02
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,85
|
Seans Raporu
16:44
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-
16:59ISFIN
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 469, 408 adet işlem
-
16:58YKSLN
Yüzde 4.41 oranında artışla 8.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 059, 336 adet işlem
-
16:57OYLUM
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 228, 372 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TTKOM, KCHOL
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 12 artarak (% 0.49 ) 2, 282