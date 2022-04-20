***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









mza İnan: Genel Kurul toplantısının güzel geçmiş olması nedeniyle iyi dileklerini sunduktan sonra Şirketin olumsuz ekonomik şartlara rağmen iyi yönetildiği için Yönetim Kuruluna ve şirket yönetimine teşekkürlerini iletmiştir. Şirketin bağış ve yardım vermesinin daha iyi olacağını belirtmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2022 Çarşamba günü 14:00'da Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:2B Esentepe Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022326BIST