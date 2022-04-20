***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Körfez GYO 2021 yılı olağan Genel Kurulu 20.04.2022 tarihinde tamamlanmış olup toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.03.2022Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:2B Şişli / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,4 - 2021 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi5 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2022 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması7 - 2021 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması13 - Dilek, temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 KRGYO- BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 20 / 04 / 2022 tarihinde saat 14.00‘da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B Şişli / İSTANBUL" adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 19.04.2021 tarih ve 73965766 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya dair davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.03.2022 tarihli ve 10544 sayılı nüshasında yayınlandığı, SPK 29. Maddede belirtilen süreye uyulduğu ayrıca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile toplantıda bulundurulacak bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 11. Maddesinde belirtilen vekaletname örneğinin yayınlandığı görüldü.Şirketimizin www.korfezgyo.com.tr internet sitesinde, 22.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.gov.tr) ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında (EGKS) Kanuni süresi içerisinde ilan edilerek pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam çıkarılmış 66.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 66.000.000 adet hisseden, 49.500.000-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.000 adet payın temsilen, 11 TL'lik sermayeye karşılık 11 adet payın asaleten olmak üzere toplam 49.500.011-TL'lik sermayeye karşılık 49.500.011 adet payın toplantıda temsil edildiğini, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet KARACA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Fiziki olarak sermaye sahiplerinin %75'i hazır bulunmuştur.Toplantı Başkanlığına Sn. Murat PARMAKÇI katılanların oybirliği ile seçilmiştir. Başkan Oy Toplama Memurluğuna Sn. İsa ŞAHİN'i, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Muhammet USLU'yu tayin etmiştir. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.Toplantı Başkanı Sn. Murat PARMAKÇI kısaca oy kullanma usulünü açıklamış ve elektronik ortamda katılanların nasıl oy vereceği ile ilgili bilgi vermiştir. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Toplantıda şirketi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet KARACA'nın hazır bulunduğunu belirtmiştir.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Gökhan GÖÇMEN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.Şirketimizin 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir. Daha sonra müzakereye geçilmiş, müzakere sonunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiş ve ardından 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edilmiş, müzakeresinde söz alan olmamıştır.2021 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve Yönetim Kurulumuzun 21.03.2022 tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2022 yılı için Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 31.12.2021 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.011 kabul oyu ile birliği ile kabul edilmiştir.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler Genel Kurul tarafından katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.2021 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın Yönetim Kurulunun 21.03.2022 tarih ve 08 toplantısında alınan karar uyarınca, devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı Nisan ayından başlamak üzere bir sonraki olağan Genel Kurul tarihine kadar aylık net 10.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısı ile gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından karşılanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında 2021 yılı içinde "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler" bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.Yönetim Kurulu'nun 21.03.2022 tarih ve 08 toplantısında alınan karar uyarınca, Şirketimizin 30.06.2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (EY)"nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve katılanların 49.500.011 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.Dilek ve temenniler bölümünde :Hamza İnan: Genel Kurul toplantısının güzel geçmiş olması nedeniyle iyi dileklerini sunduktan sonra Şirketin olumsuz ekonomik şartlara rağmen iyi yönetildiği için Yönetim Kuruluna ve şirket yönetimine teşekkürlerini iletmiştir. Şirketin bağış ve yardım vermesinin daha iyi olacağını belirtmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2022 Çarşamba günü 14:00'da Büyükdere Caddesi No:129/1 Kat:2B Esentepe Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022326BIST