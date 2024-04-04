***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Körfez GYO A.Ş 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 04.04.2024Genel Kurul Tarihi 07.05.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması4 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi5 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2024 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması7 - 2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması14 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması15 - Dilek, temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Körfez GYO - 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Körfez GYO - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2024 Salı Günü Saat 14:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli - İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266983BIST