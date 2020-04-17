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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

17.04.2020 17:19
GÜNCEL HABERLER



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 20.03.2020 tarih ve 09 sayılı toplantısında 24.04.2020 tarihinde Saat: 15.00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No :126 Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine karar verilen Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere 17.04.2020 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiştir. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacağı ilan olunur
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839036


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