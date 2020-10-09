***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.10.2020 17:03
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Emlak Konut GYO İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanı Fonksiyonlu Arsasının Satılması
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut GYO
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
09.10.2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, EMLAK KONUT GYO A.Ş. tarafından 09.10.2020 tarihinde yapılacak olan İstanbul ili Tuzla ilçesi İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanlı Arsasının Satılmasıİhalesine, teklif vermeye ve bu süreçle ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880495
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0917
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8462
18:059,2834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0671
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2766
18:05487,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,61
|Açılış
|: 487,06
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8455
|7,8518
|% -1,15
|
|Euro
|9,2720
|9,2834
|% -0,72
|
|Sterlin
|10,1864
|10,2375
|% -0,51
|
|Frank
|8,5897
|8,6415
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0902
|2,1007
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|32,12
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,17
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında