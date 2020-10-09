***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuEmlak Konut GYO İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanı Fonksiyonlu Arsasının Satılmasıİhaleyi Açan TarafEmlak Konut GYOİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı09.10.2020Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi09/10/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, EMLAK KONUT GYO A.Ş. tarafından 09.10.2020 tarihinde yapılacak olan İstanbul ili Tuzla ilçesi İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanlı Arsasının Satılmasıİhalesine, teklif vermeye ve bu süreçle ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880495BIST