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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

09.10.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Emlak Konut GYO İstanbul Tuzla İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanı Fonksiyonlu Arsasının Satılması
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut GYO
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
09.10.2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
09/10/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, EMLAK KONUT GYO A.Ş. tarafından 09.10.2020 tarihinde yapılacak olan İstanbul ili Tuzla ilçesi İçmeler Bölgesinde Yer Alan Ticaret+Turizm+Konut Alanlı Arsasının Satılmasıİhalesine, teklif vermeye ve bu süreçle ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880495


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