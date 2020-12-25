***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.12.2020 16:25
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2020 tarih ve 20 no.lu Yönetim Kurulu Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894954
BIST
16:411.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:417,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:419,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:41458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KARTN
|94,05
|32.150.911
|% 10,01
|
|TURGG
|116,60
|77.459.806
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.378.296
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.464.639
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.222.465
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|230.202.254
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.635.361
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.608.555
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|YESIL
|90,75
|19.249.005
|% -7,63
|
|GUBRF
|63,80
|1.888.530.085
|% 2,16
|
|KOZAL
|98,35
|1.846.525.794
|% 7,60
|
|KOZAA
|16,44
|1.351.935.458
|% 4,31
|
|IPEKE
|14,15
|913.966.481
|% 2,76
|
|ECILC
|7,56
|712.174.171
|% -4,67
|
|SKBNK
|1,52
|411.572.538
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,14
|370.844.907
|% -0,47
|
|TSKB
|1,84
|301.940.524
|% -0,54
|
|KRDMD
|5,39
|590.774.371
|% 1,70
|
|SISE
|7,20
|695.539.707
|% 0,56
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|457
|458
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:39
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16:53
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