***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.03.2022 09:57
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Özel Durum Açıklamalarının "Genel" alt başlığında yapılan açıklamamızın, "İlişkili Taraf İşlemleri" alt b
11:072.198
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 2.183
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2.199
En Düşük
2.185
11:0714,8289
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 14,8250
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|Önceki Kapanış
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14,8558
En Düşük
14,7947
11:0716,3432
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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16,3955
En Düşük
16,2775
11:07927,04
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|| -0,89
|Açılış
|: 926,78
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|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler11:05
|ENSRI
|18,63
|57.910.906
|% 9,98
|
|GZNMI
|42,16
|11.598.591
|% 9,96
|
|KUTPO
|50,00
|83.262.731
|% 7,39
|
|NIBAS
|10,56
|22.688.271
|% 7,21
|
|NETAS
|19,15
|63.857.592
|% 6,80
|
|PKENT
|232,40
|6.148.374
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,86
|3.805.464
|% -9,49
|
|KAPLM
|64,25
|6.948.965
|% -5,51
|
|ISYAT
|3,92
|30.516.729
|% -4,16
|
|SANFM
|30,94
|5.429.083
|% -2,89
|
|GARAN
|12,11
|499.821.358
|% -0,49
|
|KRDMD
|15,40
|480.422.679
|% 0,46
|
|THYAO
|28,34
|418.100.000
|% 0,85
|
|SASA
|57,75
|380.203.796
|% 3,13
|
|EREGL
|33,60
|375.881.624
|% 0,30
|
|DOHOL
|3,32
|229.018.481
|% 0,30
|
|GARAN
|12,11
|499.821.358
|% -0,49
|
|KRDMD
|15,40
|480.422.679
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,04
|100.197.050
|% 0,50
|
|SISE
|14,36
|327.057.284
|% 1,48
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8253
|14,8290
|% 0,00
|
|Euro
|16,3367
|16,3685
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4930
|19,5907
|% -0,25
|
|Frank
|15,8201
|15,9154
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9414
|3,9612
|% -0,09
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,18
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,21
|