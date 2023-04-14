***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İlişkili Taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerine İlişkin 14.04.2023 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Raporu ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138719BIST