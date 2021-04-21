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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2021 11:53



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Körfez 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 20.04.2021 tarihinde tamamlanmış olup buna ilişkin kar dağıtımı duyurusudur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRFZ00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, KRGYO, TREKRFZ00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRFZ00024 0 0
B Grubu, KRGYO, TREKRFZ00016 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait mali tablolarında oluşan karın devam eden ve yeni yapılacak yatırımlardaki nakit ihtiyacına binaen dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu YK Önerisi.pdf
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 66.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.141.315,49

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 6.277.619 2.802.337,25
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 6.277.619 2.802.337,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 140.116,86 140.116,86
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.137.502,14 2.662.220,39
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 6.137.502,14 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 6.137.502,14 2.662.202,39
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929960


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OZRDN 7,67 50.146 % 7,72  
CASA 115,00 280.370 % 6,98  
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Sterlin 11,3135 11,3702 % 0,38  
Frank 8,8420 8,8952 % 0,23  
Riyal 2,1650 2,1758 % 0,43  
daha fazla
11:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 2,36  
Altın Gr. 467 467 2,97  
Cumhuriyet 3.060 3.108 8,00  
Tam 3.045 3.122 6,08  
Yarım 1.472 1.510 2,94  
Çeyrek 738 755 1,47  
Gümüş.Ons 25,98 26,00 0,14  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,08  
B. Petrol 66,09 66,09 -0,48  
Seans Raporu 11:42
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