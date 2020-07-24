***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.07.2020 14:47
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 24/07/2020 tarih ve BİAŞ-2-3191 sayılı yazısında şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığına dair bilgi istenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861615
BIST
15:36118.863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -167,88
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.144
En Düşük
118.221
15:366,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8507
En Düşük
6,8335
15:367,9562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
15:36417,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,06
|Açılış
|: 417,27
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|40.412.005
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|60.385.389
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.631.885
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|22.025.611
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.405.828
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.456.476.332
|% 3,49
|
|ASELS
|35,24
|1.382.666.696
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,33
|796.425.669
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,34
|508.754.219
|% 2,36
|
|ALKIM
|14,83
|491.476.930
|% 5,03
|
|EKGYO
|2,33
|796.425.669
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.456.476.332
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,34
|508.754.219
|% 2,36
|
|TSKB
|1,25
|131.977.372
|% -0,79
|
|GSDHO
|2,37
|203.120.452
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7061
|8,7498
|% 0,19
|
|Frank
|7,3765
|7,4209
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|6,99
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.739
|14,90
|
|Tam
|2.798
|2.812
|17,30
|
|Yarım
|1.358
|1.375
|7,50
|
|Çeyrek
|681
|688
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,53
|43,53
|0,20
|