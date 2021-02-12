***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.02.2021 17:03
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 12/02/2021 tarih ve BİAŞ-2-623 sayılı yazısında şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığına dair bilgi istenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre Şirketimizde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909377
BIST
17:121.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:127,0438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
17:128,5162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0213
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:12411,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,29
|Açılış
|: 411,19
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:11
|AVGYO
|5,39
|19.985.229
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.066.238
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.707.553
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.673.884
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.023.260
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,90
|2.299.557.336
|% 3,80
|
|SASA
|33,60
|1.396.696.508
|% 7,35
|
|GARAN
|9,99
|1.281.863.370
|% 0,50
|
|ESEN
|41,32
|740.457.881
|% -1,76
|
|SISE
|7,64
|700.247.697
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,53
|620.919.892
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|288.021.920
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|585.694.689
|% -1,91
|
|GARAN
|9,99
|1.281.863.370
|% 0,50
|
|ODAS
|4,05
|484.583.403
|% -1,94
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0372
|7,0391
|% 0,19
|
|Euro
|8,5053
|8,5095
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6823
|9,7309
|% 0,05
|
|Frank
|7,8423
|7,8896
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8700
|1,8793
|% 0,14
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|-36,00
|
|Tam
|2.722
|2.791
|-36,70
|
|Yarım
|1.316
|1.350
|-17,75
|
|Çeyrek
|660
|675
|-8,88
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 68 kaybederek (% -0.53 ) 1, 632
-
17:22EUHOL
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 349, 475 adet işlem
-
17:21ALKA
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 875 adet işlem
-
17:19IZMDC
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 068, 854 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de