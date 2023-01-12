***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 10:10
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2022 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satış işlemlerimizin toplam 35,4 milyon TL + KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 12,3 Milyon TL + KDV olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100690
BIST
11:254.920
En Yüksek
|Değişim
|: 4,05%
|| 191,41
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.925
En Düşük
4.827
11:2518,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:2520,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0309
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:251.136,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.136,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KRDMA
|17,38
|181.830.376
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.182.108
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.008.489
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.424.166
|% 9,96
|
|KRDMB
|17,16
|87.347.643
|% 8,81
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|133,60
|3.410.252.329
|% 6,62
|
|KRDMD
|18,13
|1.979.083.853
|% 5,47
|
|ASELS
|55,50
|1.466.505.842
|% 5,11
|
|EREGL
|38,28
|1.318.579.921
|% 3,91
|
|KOZAL
|545,70
|1.158.814.927
|% 5,19
|
|KRDMD
|18,13
|1.979.083.853
|% 5,47
|
|EKGYO
|8,39
|834.751.946
|% 3,84
|
|YKBNK
|9,00
|754.775.508
|% 4,77
|
|PETKM
|17,24
|772.897.107
|% 3,42
|
|SKBNK
|2,66
|114.900.461
|% 4,31
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7845
|18,7863
|% 0,06
|
|Euro
|20,2081
|20,2183
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7378
|22,8518
|% 0,02
|
|Frank
|20,0402
|20,1609
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,05
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,29
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,70
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.691
|7.744
|11,00
|
|Yarım
|3.745
|3.790
|7,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,14
|