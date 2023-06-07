***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2023 17:18
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan, İstanbul ili Kartal ilçesi Horizon Sitesi 47 nolu bağımsız bölümdeki konut nitelikli taşınmazın satışı, KDV hariç 13.135.590,00 TL bedelle, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 2022 yıl sonu değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri KDV hariç 8.670.000,00.-TL. olup satış bedelinin en son kamuya açıkladığımız finansal tablolarımızdaki aktif büyüklüğümüze olan oranı ise %4,22 dir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156790
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 7,63%
|| 1,6453
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 8,04%
|| 1,8619
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.448,58
En Yüksek
|Değişim
|: 6,41%
|| 87,31
|Açılış
|: 1.448,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1863
|23,2250
|% 7,68
|
|Euro
|24,9531
|25,0156
|% 8,07
|
|Sterlin
|28,7883
|28,9326
|% 7,79
|
|Frank
|25,4294
|25,5826
|% 7,46
|
|Riyal
|6,1675
|6,1984
|% 7,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-21,09
|
|Altın Gr.
|1.451
|1.451
|89,78
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.753
|4.878
|251,00
|
|Çeyrek
|2.369
|2.439
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|77,36
|77,36
|1,07
|