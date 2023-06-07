***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan, İstanbul ili Kartal ilçesi Horizon Sitesi 47 nolu bağımsız bölümdeki konut nitelikli taşınmazın satışı, KDV hariç 13.135.590,00 TL bedelle, bugün tapu devri yapılmak ve bedeli tahsil edilmek suretiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu taşınmazın 2022 yıl sonu değerleme raporunda yer alan ekspertiz değeri KDV hariç 8.670.000,00.-TL. olup satış bedelinin en son kamuya açıkladığımız finansal tablolarımızdaki aktif büyüklüğümüze olan oranı ise %4,22 dir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156790BIST