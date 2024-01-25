***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2024 16:32
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Ocak 2024 tarihinde yapılan toplantısında SPK'nın III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 35. Maddesi" gereğince 2024 yılı için mevcut durumda portföyümüzde yer alan gayrimenkullere ilişkin değerleme hizmetinin
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'd
en alınmasına, Portföye yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek diğer varlıklara ilişkin değerleme hizmetinin ise Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş'den veya
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
'den
alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242761
BIST