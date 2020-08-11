***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 21.05.2020 İcrada Görevli Değil Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil İşe Alım ve Ücretlendirme KomitesiAHMET SÜLEYMAN KARAKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 21.05.2020 İcrada Görevli Değil Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-İşe Alım ve Ücretlendirme KomitesiİDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiGÜVEN OBALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 21.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması KomitesiDiğer HususlarAçıklama Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nihat Sedat Denge 11.08.2020 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ve yönetim kurulu komitelerindeki görevlerinden istifa etmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868098BIST