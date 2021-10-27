***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
27.10.2021 09:48
***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Büyükdere Caddesi No : 129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul
Değişiklik Tarihi
26/10/2021
Açıklamalar
Şirketimizin "Büyükdere Caddesi No :129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul" olan merkez adresi "Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 10438 sayı ve 26.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.
Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Telefon: 0 216 400 90 00
Faks: 0 216 474 78 00
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972669
BIST
11:451.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.522
En Düşük
1.517
11:459,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1272
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6159
En Düşük
9,4668
11:4511,1361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1090
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1529
En Düşük
11,0056
11:45555,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,61
|Açılış
|: 555,57
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,25
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ATATP
|43,56
|33.037.998
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|29.881.424
|% 9,98
|
|KARYE
|22,10
|55.007.689
|% 9,95
|
|DOBUR
|53,25
|4.955.496
|% 9,93
|
|ZRGYO
|2,00
|15.490.023
|% 9,89
|
|KTSKR
|31,28
|72.587.277
|% -6,01
|
|GOODY
|8,08
|43.846.047
|% -5,39
|
|TIRE
|8,72
|17.884.347
|% -5,22
|
|TURSG
|4,91
|66.940.253
|% -3,91
|
|JANTS
|62,25
|143.523.889
|% -3,49
|
|GARAN
|9,75
|1.414.769.175
|% 1,99
|
|SISE
|8,66
|328.660.695
|% -1,37
|
|TSPOR
|5,66
|304.610.667
|% 8,02
|
|AKBNK
|5,86
|282.483.037
|% 1,38
|
|EREGL
|19,84
|270.377.262
|% 0,35
|
|GARAN
|9,75
|1.414.769.175
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,68
|258.824.585
|% 0,75
|
|TSPOR
|5,66
|304.610.667
|% 8,02
|
|AKBNK
|5,86
|282.483.037
|% 1,38
|
|ZOREN
|1,72
|70.096.932
|% 3,61
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6033
|9,6072
|% 1,34
|
|Euro
|11,1295
|11,1361
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,1468
|13,2127
|% 1,20
|
|Frank
|10,4008
|10,4634
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5497
|2,5625
|% 1,14
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,17
|
|Altın Gr.
|555
|556
|7,60
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|0,10
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,54
|
Seans Raporu
11:44
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-
11:53RHEAG
Yüzde 7.66 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 693 adet işlem
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11:52ZOREN
Yüzde 4.82 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 548, 495 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 94 artarak (% 0.06 ) 1, 636
-
11:51XU100
Endeks 1, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 5, 749.00 milyon TL de
-
11:51RALYH
Yüzde 6.62 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 289, 917 adet işlem