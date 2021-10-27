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***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

27.10.2021 09:48



***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Büyükdere Caddesi No : 129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul
Değişiklik Tarihi
26/10/2021
Açıklamalar

Şirketimizin "Büyükdere Caddesi No :129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul" olan merkez adresi "Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 10438 sayı ve 26.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur. 
Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır: 
Telefon: 0 216 400 90 00
Faks:    0 216 474 78 00
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972669


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Altın Gr. 555 556 7,60  
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Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
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Gümüş Gr. 7,44 7,45 0,10  
B. Petrol 83,33 83,33 -0,54  
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