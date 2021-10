***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***KRGYO*** KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziBüyükdere Caddesi No : 129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbulYeni Şirket MerkeziAltunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbulDeğişiklik Tarihi26/10/2021AçıklamalarŞirketimizin "Büyükdere Caddesi No :129/1 Kat:9 Esentepe Şişli / İstanbul" olan merkez adresi "Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi Blok No :14/1 İç Kapı No : 5 Üsküdar / İstanbul" olarak değişmiştir. Adres değişikliği 10438 sayı ve 26.10.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:Telefon: 0 216 400 90 00Faks: 0 216 474 78 00Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972669BIST