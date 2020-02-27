***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 12:13
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821952
BIST
14:29112.206
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -2.965,01
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:296,1749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1749
En Düşük
6,1506
14:296,7607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0632
|Açılış
|: 6,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7607
En Düşük
6,6963
14:29326,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 2,92
|Açılış
|: 326,91
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,62
|37.079.144
|% 7,59
|
|OYAYO
|3,16
|41.944.892
|% 7,48
|
|ALGYO
|15,60
|122.232.238
|% -12,36
|
|SNPAM
|5,54
|1.603.723
|% -12,06
|
|GSRAY
|3,47
|63.735.180
|% -11,70
|
|TURGG
|43,50
|1.454.515
|% -10,27
|
|TSPOR
|5,48
|37.768.330
|% -10,16
|
|THYAO
|12,56
|1.575.561.519
|% -5,14
|
|ASELS
|27,90
|742.522.685
|% -3,79
|
|KRDMD
|2,79
|610.350.606
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|453.506.487
|% -0,75
|
|EKGYO
|1,49
|282.798.040
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,32
|453.506.487
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|610.350.606
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|282.798.040
|% -1,97
|
|THYAO
|12,56
|1.575.561.519
|% -5,14
|
|ODAS
|2,10
|215.882.379
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9204
|7,9602
|% 0,02
|
|Frank
|6,3284
|6,3665
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|11,53
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|21,52
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,41
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,21
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|-1,11
|
Seans Raporu
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14:43KARSN
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14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3631, 9 kaybederek (% -2.64 ) 133, 717
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14:40XU100
Endeks 112, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 65 altında . İşlem hacmi 8, 037.00 milyon TL de