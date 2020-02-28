***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:55
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822791
BIST
16:25106.317
En Yüksek
|Değişim
|: -3,71%
|| -4.100,93
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:256,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,2270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:256,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:25324,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,37
|Açılış
|: 324,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,82
|38.044.682
|% 13,02
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|LINK
|26,46
|5.071.696
|% 9,43
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|TSPOR
|5,80
|48.018.160
|% 8,01
|
|BUCIM
|3,45
|1.463.578
|% -10,16
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|BURVA
|13,95
|180.551
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,91
|1.433.368.726
|% -1,98
|
|ASELS
|27,90
|936.732.087
|% -0,29
|
|GARAN
|9,60
|468.431.466
|% -5,79
|
|AKBNK
|6,79
|267.053.112
|% -5,83
|
|YKBNK
|2,35
|238.347.337
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,40
|185.456.206
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|153.351.237
|% -4,65
|
|THYAO
|11,91
|1.433.368.726
|% -1,98
|
|ODAS
|1,98
|229.782.451
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,35
|238.347.337
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9958
|8,0359
|% 0,32
|
|Frank
|6,4202
|6,4589
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6561
|1,6645
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-14,07
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-25,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-22,00
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,64
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,22
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|-1,18
|