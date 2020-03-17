***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:43
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829941
BIST
12:1083.541
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -4.347,01
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
83.517
12:106,4582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,4580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4589
En Düşük
6,4177
12:107,1733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0196
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:10307,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -5,67
|Açılış
|: 307,76
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.808.646
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|TIRE
|3,51
|7.858.200
|% -10,00
|
|ALKIM
|39,24
|4.815.342
|% -10,00
|
|YKSLN
|4,86
|1.983.799
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|856.348
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.651.465
|% -10,00
|
|NUGYO
|2,18
|360.000.000
|% -6,84
|
|ASELS
|20,70
|358.481.876
|% -9,69
|
|THYAO
|7,65
|261.935.873
|% -7,05
|
|GARAN
|7,98
|231.057.421
|% -2,56
|
|AKBNK
|5,79
|93.162.901
|% -3,02
|
|NUGYO
|2,18
|360.000.000
|% -6,84
|
|TSKB
|0,86
|46.590.572
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,78
|39.270.104
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,97
|92.839.938
|% -2,96
|
|KARSN
|1,16
|41.381.434
|% -8,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8578
|7,8972
|% -0,16
|
|Frank
|6,7542
|6,7949
|% -0,17
|
|Riyal
|1,7151
|1,7237
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,65
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.056
|2.108
|25,25
|
|Yarım
|994
|1.020
|12,21
|
|Çeyrek
|498
|510
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,34
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|-0,02
|