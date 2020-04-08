***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:30
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836361
BIST
14:1892.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 602,93
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:186,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:187,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:18358,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,13
|Açılış
|: 358,72
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.628.954
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.945
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.351.294
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,90
|549.299.665
|% 4,02
|
|ASELS
|24,74
|501.636.815
|% 1,39
|
|THYAO
|9,64
|477.704.122
|% 1,15
|
|SASA
|9,20
|449.356.360
|% 2,91
|
|GARAN
|7,85
|343.488.266
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|230.210.362
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,04
|79.729.067
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,47
|227.414.347
|% 2,97
|
|TEKTU
|1,06
|66.829.511
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,89
|109.269.853
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3387
|8,3806
|% 0,22
|
|Frank
|6,9351
|6,9769
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7939
|1,8029
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|1,17
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,01
|
|B. Petrol
|32,03
|32,03
|0,16
|