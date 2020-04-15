***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:27
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838074
BIST
10:3097.319
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -1.230,78
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
97.304
10:306,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0296
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8471
En Düşük
6,8079
10:307,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
10:30376,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,88
|Açılış
|: 376,88
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,24
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|2.771.019
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|GLRYH
|4,04
|576.807
|% 9,78
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|EGCEY
|0,40
|91.657
|% -6,98
|
|KSTUR
|25,00
|3.725
|% -6,92
|
|EGCYH
|0,27
|19.197
|% -6,90
|
|THYAO
|11,01
|507.015.499
|% 1,01
|
|ASELS
|27,12
|400.902.161
|% -0,59
|
|PGSUS
|60,55
|325.617.826
|% -1,70
|
|GARAN
|8,48
|139.454.904
|% -1,17
|
|TSPOR
|5,14
|90.272.579
|% -1,15
|
|THYAO
|11,01
|507.015.499
|% 1,01
|
|ALBRK
|1,20
|38.179.464
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,05
|32.396.471
|% -4,55
|
|MNDRS
|1,46
|43.126.342
|% -0,68
|
|CEMAS
|1,01
|23.380.840
|% -3,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5588
|8,6018
|% -0,25
|
|Frank
|7,0810
|7,1237
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8146
|1,8237
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.711
|-16,85
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|2.410
|2.470
|-10,00
|
|Tam
|2.477
|2.542
|-10,30
|
|Yarım
|1.205
|1.237
|-5,00
|
|Çeyrek
|604
|619
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,46
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|29,02
|29,02
|-0,58
|