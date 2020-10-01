***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:09
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877713
BIST
12:241.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
12:247,7350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0137
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7389
En Düşük
7,6335
12:249,0850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0288
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,0945
En Düşük
8,9695
12:24471,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,14
|Açılış
|: 471,16
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,93
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MERKO
|13,20
|113.479.202
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|1.864.695
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|NATEN
|36,72
|101.760.892
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|3.549.015
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|1.139.130.646
|% -1,91
|
|ASELS
|19,50
|766.854.858
|% 0,93
|
|GARAN
|7,11
|649.241.060
|% 0,14
|
|TURSG
|5,90
|427.157.562
|% 3,87
|
|AVOD
|7,39
|401.675.568
|% 8,04
|
|SISE
|7,18
|1.139.130.646
|% -1,91
|
|GARAN
|7,11
|649.241.060
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,37
|284.384.816
|% -0,59
|
|PENGD
|4,87
|352.905.821
|% 2,31
|
|TURSG
|5,90
|427.157.562
|% 3,87
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7295
|7,7350
|% 0,18
|
|Euro
|9,0742
|9,0850
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,9026
|9,9522
|% -0,24
|
|Frank
|8,3835
|8,4340
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0562
|2,0665
|% 0,43
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|8,12
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.124
|3.172
|2,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|1,87
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|0,91
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,46
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,18
|