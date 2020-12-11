***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 13:30
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892792
BIST
17:041.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.365
En Düşük
1.343
17:047,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0413
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8361
17:049,5159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0760
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5070
17:04465,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,82
|Açılış
|: 465,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
464,03
BIST En Aktif Hisseler17:04
|TMSN
|12,65
|205.135.420
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|30.476.893
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|84.521.454
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.840.348
|% 10,00
|
|EPLAS
|22,66
|1.214.230
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|483.272
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,20
|6.632.043
|% -9,89
|
|EKIZ
|7,00
|296.294
|% -6,67
|
|SAFKR
|12,50
|5.750.098
|% -6,02
|
|PKENT
|923,50
|957.759
|% -5,95
|
|GARAN
|9,51
|2.382.049.556
|% 0,11
|
|SISE
|7,16
|2.277.675.162
|% 0,00
|
|PETKM
|4,82
|1.428.244.618
|% 2,12
|
|TUPRS
|101,10
|1.343.357.705
|% 3,53
|
|DOHOL
|3,13
|1.252.209.251
|% 2,62
|
|DOHOL
|3,13
|1.252.209.251
|% 2,62
|
|TSKB
|1,79
|589.523.607
|% -2,19
|
|SISE
|7,16
|2.277.675.162
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,99
|905.301.657
|% 1,70
|
|PETKM
|4,82
|1.428.244.618
|% 2,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8411
|7,8490
|% -0,52
|
|Euro
|9,5122
|9,5159
|% -0,79
|
|Sterlin
|10,3346
|10,3865
|% -1,23
|
|Frank
|8,8026
|8,8556
|% -0,69
|
|Riyal
|2,0901
|2,1006
|% -0,37
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|4,69
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.139
|-1,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|1,98
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|0,96
|
|Çeyrek
|745
|763
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,04
|50,04
|-0,21
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:17CIMSA
Yüzde 5.14 oranında artışla 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 715 adet işlem
-
17:16SRVGY
Yüzde 6.65 oranında artışla 69.00 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 522 adet işlem
-
17:14BRYAT
Yüzde 9.43 oranında artışla 325.00 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 629 adet işlem
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 9 artarak (% 0.48 ) 1, 225
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, MZHLD, SELGD, GEDZA, LINK, KRVGD, DITAS, SNKRN, EPLAS, BRKSN