***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 10:05
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRONT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895542
BIST
12:481.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,65
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
12:487,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0455
|Açılış
|: 7,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
12:489,0110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
12:48443,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,57
|Açılış
|: 443,19
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler12:48
|TGSAS
|11,56
|113.723.892
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.698.200
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.217.836
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.054.262
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.118.012
|% 9,97
|
|IZTAR
|16,10
|182.252
|% -9,96
|
|SELGD
|4,62
|31.675
|% -9,41
|
|NIBAS
|54,00
|8.138.583
|% -8,09
|
|EUYO
|4,50
|135.041
|% -4,66
|
|CELHA
|18,74
|1.055.622
|% -4,53
|
|ASELS
|18,65
|1.627.282.962
|% 4,19
|
|GUBRF
|82,65
|1.581.063.089
|% 8,11
|
|HALKB
|5,67
|1.172.938.946
|% 4,61
|
|GARAN
|10,22
|1.113.987.018
|% 2,00
|
|VAKBN
|4,75
|953.464.877
|% 2,15
|
|HALKB
|5,67
|1.172.938.946
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|953.464.877
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|719.078.940
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,18
|361.939.914
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|446.286.487
|% 0,65
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3394
|7,3499
|% -0,62
|
|Euro
|8,9894
|9,0110
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,9196
|9,9693
|% -0,31
|
|Frank
|8,2564
|8,3062
|% -0,83
|
|Riyal
|1,9473
|1,9571
|% -0,86
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-0,26
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.974
|-16,00
|
|Tam
|2.921
|2.995
|-10,21
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|-4,94
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,28
|