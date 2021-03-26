***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:53
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRONT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920870
BIST
14:411.365
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -29,85
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.364
14:418,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0956
|Açılış
|: 8,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:419,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1334
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:41446,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,98
|Açılış
|: 446,45
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:39
|BJKAS
|6,93
|528.781.341
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.281.113
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,96
|209.711.959
|% 9,44
|
|AVOD
|9,49
|658.842.000
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|SEKUR
|32,40
|4.422.497
|% -8,68
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,94
|1.834.175.771
|% -0,72
|
|AVOD
|9,49
|658.842.000
|% -9,96
|
|SISE
|7,30
|640.891.548
|% 1,11
|
|VESTL
|37,00
|623.597.461
|% -0,27
|
|BJKAS
|6,93
|528.781.341
|% 10,00
|
|GARAN
|6,94
|1.834.175.771
|% -0,72
|
|GSRAY
|3,81
|488.300.691
|% 6,72
|
|SKBNK
|1,19
|150.014.679
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,16
|233.857.834
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|174.865.645
|% -1,59
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0305
|8,0392
|% 1,26
|
|Euro
|9,4757
|9,4905
|% 1,44
|
|Sterlin
|11,0601
|11,1155
|% 1,81
|
|Frank
|8,5239
|8,5752
|% 1,42
|
|Riyal
|2,1415
|2,1522
|% 1,53
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-2,46
|
|Altın Gr.
|446
|447
|6,06
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.931
|3.007
|2,35
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|1,13
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,05
|63,05
|1,10
|