***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2021 13:28
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRONT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927334
BIST
13:311.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,23
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
13:318,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
13:319,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
13:31451,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,17
|Açılış
|: 451,88
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler13:31
|MTRKS
|49,56
|5.848.179
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|969.732
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.794.588
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|1.378.955
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.885.154
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.732.882
|% -10,00
|
|IDEAS
|72,90
|372.206
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.934.780
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|997.165
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|513.007
|% -9,98
|
|EREGL
|16,68
|596.898.388
|% 1,71
|
|FENER
|33,76
|463.679.747
|% 7,86
|
|GARAN
|6,64
|406.337.022
|% 0,30
|
|KOZAL
|112,30
|367.474.364
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,79
|333.449.193
|% -7,33
|
|EKGYO
|1,77
|279.434.933
|% -2,75
|
|TSKB
|1,28
|202.306.420
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,04
|208.631.886
|% -1,45
|
|GARAN
|6,64
|406.337.022
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,57
|215.102.369
|% 0,85
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1467
|8,1534
|% 0,05
|
|Euro
|9,6905
|9,6992
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,1492
|11,2051
|% -0,16
|
|Frank
|8,7599
|8,8127
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1648
|2,1757
|% -0,07
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,24
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-7,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|-6,18
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|-2,99
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,04
|
|B. Petrol
|63,99
|63,99
|0,71
|