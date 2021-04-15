***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:15
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928454
BIST
14:151.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.403
14:158,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
14:159,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0640
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
14:15455,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,44
|Açılış
|: 455,77
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
456,49
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler14:15
|TRGYO
|3,85
|270.382.506
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|7.834.077
|% 9,93
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|EUKYO
|4,60
|1.786.688
|% 7,23
|
|SAYAS
|29,60
|31.844.098
|% 6,78
|
|ITTFH
|2,34
|124.746.958
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|494.239.872
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.486.429
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|758.454
|% -9,96
|
|GARAN
|7,28
|3.990.079.035
|% 4,15
|
|EREGL
|18,21
|998.016.226
|% 3,94
|
|SASA
|46,84
|900.935.095
|% 0,64
|
|KRDMD
|7,72
|818.951.827
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,17
|773.438.900
|% 0,93
|
|GARAN
|7,28
|3.990.079.035
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,17
|773.438.900
|% 0,93
|
|TSKB
|1,33
|171.258.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,02
|589.854.335
|% 1,62
|
|KRDMD
|7,72
|818.951.827
|% 4,32
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1247
|8,1307
|% 0,74
|
|Euro
|9,7347
|9,7466
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,1417
|11,1976
|% 0,58
|
|Frank
|8,7510
|8,8037
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1571
|2,1679
|% 0,60
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|10,13
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
|
|Tam
|2.997
|3.074
|14,29
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|6,91
|
|Çeyrek
|726
|744
|3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,07
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|-0,06
|