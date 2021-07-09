***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 16:17
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950000
BIST
16:491.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:498,6743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:4910,2966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0196
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2574
16:49502,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,26
|Açılış
|: 502,79
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|NTGAZ
|8,42
|91.381.504
|% 9,78
|
|SILVR
|6,00
|40.475.426
|% 6,38
|
|ANELE
|3,02
|35.057.393
|% 6,34
|
|EDIP
|2,83
|15.359.683
|% 5,99
|
|FADE
|17,47
|47.975.998
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.405.036
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.076.184
|% -9,84
|
|IDEAS
|55,25
|11.685.063
|% -8,22
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,24
|651.233.585
|% 2,26
|
|THYAO
|13,61
|627.045.659
|% -0,37
|
|PETKM
|5,47
|609.161.774
|% 2,43
|
|GARAN
|8,50
|588.620.521
|% -0,70
|
|EREGL
|17,98
|488.857.702
|% 2,39
|
|PEKGY
|1,10
|232.076.184
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|282.348.261
|% 1,78
|
|PETKM
|5,47
|609.161.774
|% 2,43
|
|EKGYO
|1,84
|184.543.024
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|651.233.585
|% 2,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6711
|8,6743
|% -0,21
|
|Euro
|10,2902
|10,2966
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9805
|12,0405
|% 0,19
|
|Frank
|9,4365
|9,4934
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3057
|2,3172
|% -0,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,90
|
Seans Raporu
16:49
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16:59BASGZ
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Yüzde 4.07 oranında artışla 49.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 013 adet işlem
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16:57KUTPO
Yüzde 4.53 oranında artışla 49.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 456, 974 adet işlem
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16:56BTCIM
Yüzde 4.39 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 110, 581 adet işlem
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16:55BASGZ
Yüzde 4.27 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 141, 491 adet işlem