***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 14:51
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952587
BIST
15:031.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 26,64
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.388
En Düşük
1.371
15:038,5001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4865
15:0310,1106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0267
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:03498,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,57
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KTSKR
|20,02
|12.171.277
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.870.179
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.608.865
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.414.501
|% 9,47
|
|EDATA
|13,61
|123.601.053
|% 9,41
|
|MEGAP
|7,40
|62.802.124
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.802.124
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|SODSN
|22,96
|100.289
|% -4,33
|
|EREGL
|20,04
|897.546.136
|% 6,99
|
|GARAN
|8,25
|734.743.100
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,84
|725.496.705
|% 4,12
|
|THYAO
|12,87
|490.219.390
|% 2,47
|
|PETKM
|5,68
|292.863.414
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,84
|725.496.705
|% 4,12
|
|GARAN
|8,25
|734.743.100
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|182.092.649
|% 0,88
|
|KARSN
|4,14
|264.547.233
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,05
|64.824.021
|% 0,96
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4973
|8,5001
|% -0,56
|
|Euro
|10,1029
|10,1106
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8200
|11,8792
|% -0,26
|
|Frank
|9,3051
|9,3611
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2565
|2,2678
|% -0,71
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|19,11
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|23,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,58
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,89
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|74,38
|74,38
|0,51
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:17HURGZ
Yüzde 9.47 oranında artışla 1.85 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 117 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 34 artarak (% 2.35 ) 1, 494
-
15:16
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, KRDMD
-
15:16XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
15:15EREGL
Yüzde 6.89 oranında artışla 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 602, 437 adet işlem