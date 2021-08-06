***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 12:52
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955318
BIST
14:021.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.429
14:028,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0660
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
14:0210,1433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0364
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
14:02495,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 495,68
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler14:02
|KTSKR
|35,44
|48.957.625
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|768.921.921
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.326.514
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|141.078.182
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|14.272.458
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.501.484
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,71
|84.640.516
|% -8,70
|
|KRONT
|51,00
|95.789.979
|% -7,52
|
|KRSTL
|1,87
|10.988.111
|% -6,03
|
|GARAN
|9,29
|1.106.452.879
|% 0,32
|
|GENIL
|13,00
|768.921.921
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|534.964.752
|% 1,65
|
|SASA
|30,02
|510.792.122
|% 1,21
|
|THYAO
|12,80
|495.952.701
|% 0,31
|
|GARAN
|9,29
|1.106.452.879
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,82
|179.674.517
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,85
|275.408.864
|% -4,68
|
|YKBNK
|2,47
|171.919.517
|% -0,80
|
|SISE
|8,00
|534.964.752
|% 1,65
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5841
|8,5859
|% 0,77
|
|Euro
|10,1385
|10,1433
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,9174
|11,9772
|% 0,73
|
|Frank
|9,4225
|9,4793
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2842
|2,2956
|% 0,85
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-9,62
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,08
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|72,14
|72,14
|0,85
|