***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2021 14:04
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959997
BIST
16:511.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,81
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.462
En Düşük
1.454
16:518,4674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
16:519,9355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0041
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:51491,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,01
|Açılış
|: 491,02
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:51
|BRYAT
|436,70
|207.935.272
|% 10,00
|
|ALCAR
|323,80
|85.213.974
|% 9,99
|
|BRLSM
|11,01
|576.028.173
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.619
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|155.353.488
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.172.152
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.706.673
|% -9,95
|
|DAGI
|3,89
|13.052.716
|% -4,89
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|1.177.845.633
|% 1,81
|
|SISE
|8,93
|703.358.127
|% 2,64
|
|THYAO
|12,50
|666.075.552
|% 1,96
|
|SASA
|28,18
|608.661.686
|% 1,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.028.173
|% 9,99
|
|GARAN
|9,54
|1.177.845.633
|% 1,81
|
|EKGYO
|1,88
|151.779.641
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,59
|207.051.577
|% 1,97
|
|SISE
|8,93
|703.358.127
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,72
|423.122.165
|% 2,33
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4622
|8,4674
|% -0,20
|
|Euro
|9,9275
|9,9355
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,5509
|11,6089
|% 0,24
|
|Frank
|9,2152
|9,2708
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% -0,30
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|21,01
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,79
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,92
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,14
|
|B. Petrol
|67,63
|67,63
|2,88
|
Seans Raporu
16:51
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 07 artarak (% 1.29 ) 1, 578
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17:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SISE
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17:03XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 10, 721.00 milyon TL de
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17:02CMBTN
Yüzde 5.22 oranında artışla 221.90 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 743 adet işlem
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17:01IHGZT
Yüzde 5.22 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 945, 458 adet işlem