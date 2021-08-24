***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 11:42
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRONT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960179
BIST
12:561.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:568,4299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:569,9047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:56488,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 489,00
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:56
|GESAN
|24,86
|15.207.956
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|715.026
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|61.363.576
|% 9,99
|
|IZFAS
|7,83
|31.461.559
|% 9,97
|
|AYCES
|62,95
|3.647.487
|% 9,96
|
|PENTA
|77,80
|2.443.140
|% -9,95
|
|DAGI
|3,46
|18.339.613
|% -8,22
|
|SELGD
|7,32
|13.253.002
|% -5,18
|
|SANFM
|21,04
|3.284.796
|% -5,05
|
|UMPAS
|1,20
|35.664
|% -4,76
|
|THYAO
|12,69
|586.899.236
|% 1,60
|
|BRLSM
|11,80
|463.757.959
|% 7,18
|
|GARAN
|9,52
|462.638.209
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,77
|434.527.901
|% 1,30
|
|BASGZ
|24,60
|291.659.813
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,87
|142.621.275
|% 0,54
|
|ODAS
|1,44
|90.686.264
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,77
|434.527.901
|% 1,30
|
|GARAN
|9,52
|462.638.209
|% -0,31
|
|THYAO
|12,69
|586.899.236
|% 1,60
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4279
|8,4299
|% 0,12
|
|Euro
|9,8891
|9,9047
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,5289
|11,5867
|% -0,01
|
|Frank
|9,2076
|9,2630
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2421
|2,2534
|% 0,09
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-2,36
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.288
|-12,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|-10,07
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|-4,87
|
|Çeyrek
|782
|800
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,01
|
|B. Petrol
|69,11
|69,11
|0,74
|