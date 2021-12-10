***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:24
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982658
BIST
16:092.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,56
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
16:0913,9062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1190
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
16:0915,7148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1190
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
16:09793,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,27
|Açılış
|: 793,52
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler16:09
|HEDEF
|5,39
|76.024.817
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.874.511
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.646.126
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|41.205.563
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|PCILT
|13,61
|215.341.113
|% -9,99
|
|THYAO
|22,42
|4.361.699.255
|% 1,91
|
|PETKM
|9,11
|2.293.095.173
|% 1,90
|
|SISE
|15,60
|2.075.822.478
|% 1,30
|
|KRDMD
|10,46
|1.896.791.242
|% -0,38
|
|GARAN
|11,73
|1.342.044.801
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,48
|949.730.500
|% -1,98
|
|PETKM
|9,11
|2.293.095.173
|% 1,90
|
|TSKB
|1,57
|349.534.775
|% -3,68
|
|THYAO
|22,42
|4.361.699.255
|% 1,91
|
|YKBNK
|3,51
|662.855.078
|% -2,77
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9003
|13,9062
|% 0,86
|
|Euro
|15,6579
|15,7148
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,3043
|18,3961
|% 0,71
|
|Frank
|14,9793
|15,0696
|% 0,74
|
|Riyal
|3,6947
|3,7132
|% 0,82
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,53
|
|Altın Gr.
|792
|793
|5,28
|
|Cumhuriyet
|5.242
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.226
|5.358
|36,85
|
|Yarım
|2.526
|2.592
|17,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.296
|8,91
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,74
|