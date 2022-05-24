***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 17:17
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032117
BIST
17:092.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,40
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
17:0916,0535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1279
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
17:0917,2517
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2157
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
17:09963,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 14,60
|Açılış
|: 963,39
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ORCAY
|20,02
|125.909.324
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.754.912
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.715.566
|% 9,83
|
|JANTS
|78,95
|166.313.474
|% 9,65
|
|MZHLD
|51,85
|5.514.196
|% 9,11
|
|SELVA
|9,18
|29.826.971
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,13
|250.126.400
|% -8,23
|
|MNDRS
|3,07
|21.901.866
|% -6,40
|
|SEYKM
|7,70
|60.479.359
|% -4,94
|
|ESCOM
|12,66
|21.111.845
|% -4,81
|
|THYAO
|42,52
|2.561.101.632
|% -1,02
|
|GARAN
|15,22
|2.127.135.243
|% 0,33
|
|SISE
|19,92
|1.856.599.164
|% 2,95
|
|KARSN
|5,78
|1.540.455.065
|% 0,52
|
|KRDMD
|14,20
|1.184.267.547
|% -0,14
|
|KARSN
|5,78
|1.540.455.065
|% 0,52
|
|EKGYO
|2,55
|466.314.054
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,26
|206.569.288
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,37
|617.860.615
|% -0,68
|
|GARAN
|15,22
|2.127.135.243
|% 0,33
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0353
|16,0535
|% 0,80
|
|Euro
|17,2250
|17,2517
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,0535
|20,1541
|% 0,37
|
|Frank
|16,7019
|16,8025
|% 1,70
|
|Riyal
|4,2695
|4,2909
|% 0,91
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|15,27
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,15
|
|Cumhuriyet
|6.395
|6.491
|117,00
|
|Tam
|6.372
|6.533
|127,04
|
|Yarım
|3.080
|3.160
|61,45
|
|Çeyrek
|1.545
|1.580
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,25
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,06
|