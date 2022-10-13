***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 12:50
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071588
BIST
13:113.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 42,31
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:1118,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5947
En Düşük
18,5039
13:1118,1149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0930
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:111.001,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.001,37
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:11
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|202.636.379
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|112.155.231
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|275.657.150
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.824.886
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,62
|6.453.525
|% -7,44
|
|MMCAS
|4,31
|37.957
|% -5,48
|
|KRONT
|59,85
|23.462.502
|% -4,85
|
|USAK
|3,37
|59.798.553
|% -4,53
|
|THYAO
|87,65
|3.699.152.710
|% 3,00
|
|SASA
|82,80
|1.207.146.242
|% 1,10
|
|AKBNK
|12,97
|963.237.411
|% 0,31
|
|ASELS
|31,50
|868.270.808
|% -0,38
|
|KCHOL
|50,35
|820.757.669
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,20
|492.721.577
|% 1,45
|
|ODAS
|8,19
|687.043.970
|% 5,13
|
|DOHOL
|5,38
|453.540.462
|% 2,28
|
|YKBNK
|8,32
|664.718.428
|% 1,46
|
|AKBNK
|12,97
|963.237.411
|% 0,31
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5947
|% 0,16
|
|Euro
|18,1049
|18,1149
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,6683
|20,7719
|% 0,59
|
|Frank
|18,5442
|18,6559
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% 0,11
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,91
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.748
|6.798
|5,00
|
|Yarım
|3.288
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,94
|92,94
|0,49
|