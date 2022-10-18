***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 15:28
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRONT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072665
BIST
16:243.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:2418,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:2418,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0688
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:24988,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 988,79
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:24
|CRFSA
|46,88
|124.488.846
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|118.855.748
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.515.602
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.270.142
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.972.427
|% 9,96
|
|SAYAS
|23,12
|130.468.163
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.848.183.300
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,29
|12.692.926
|% -9,10
|
|MEGAP
|4,48
|32.100.004
|% -7,25
|
|MEGAP
|4,48
|32.100.004
|% -7,25
|
|THYAO
|97,05
|5.712.092.447
|% -1,42
|
|YKBNK
|9,62
|4.808.203.416
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,16
|4.008.164.411
|% 2,09
|
|ASELS
|33,12
|3.492.114.736
|% 1,28
|
|EKGYO
|4,45
|3.341.184.294
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,45
|3.341.184.294
|% -0,89
|
|YKBNK
|9,62
|4.808.203.416
|% -0,93
|
|TSKB
|2,67
|941.862.273
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,48
|2.843.147.150
|% 0,96
|
|SKBNK
|1,86
|551.933.814
|% -1,59
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5832
|18,5882
|% 0,04
|
|Euro
|18,3504
|18,3608
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,9650
|21,0701
|% -0,45
|
|Frank
|18,6255
|18,7377
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9295
|4,9543
|% -0,01
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|5,11
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.694
|6.763
|34,00
|
|Yarım
|3.262
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,09
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|-0,86
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39OYAKC
Yüzde 4.25 oranında artışla 15.71 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 958, 195 adet işlem
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16:38DERHL
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 052, 732 adet işlem
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16:37AKSEN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 271, 770 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TOASO, PETKM
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, AKBNK, KOZAA