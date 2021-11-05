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***KRONT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

05.11.2021 12:01
***KRONT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***KRONT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRONT

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mete Sansal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975088


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DOBUR 68,50 13.645.927 % 7,45  
GEDZA 17,44 15.794.752 % 7,13  
DOKTA 33,10 827.699 % 6,77  
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Sterlin 13,0460 13,1114 % -0,05  
Frank 10,6097 10,6736 % 0,24  
Riyal 2,5851 2,5980 % 0,29  
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11:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.797 5,12  
Altın Gr. 562 562 3,78  
Cumhuriyet 3.715 3.771 1,00  
Tam 3.697 3.790 0,02  
Yarım 1.787 1.833 0,02  
Çeyrek 896 917 0,01  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,07  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,04  
B. Petrol 81,04 81,04 0,50  
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