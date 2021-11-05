***KRONT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2021 12:01
***KRONT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRONT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mete Sansal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975088
BIST
11:491.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,03
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:499,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0437
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:4911,2378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0116
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:49562,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,78
|Açılış
|: 562,40
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:49
|KONTR
|80,60
|158.005.316
|% 7,83
|
|DOBUR
|68,50
|13.645.927
|% 7,45
|
|GEDZA
|17,44
|15.794.752
|% 7,13
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|RALYH
|8,67
|84.617.348
|% 5,60
|
|BASGZ
|25,24
|2.758.177
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.989.032
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,04
|21.913.400
|% -7,10
|
|RODRG
|14,15
|1.196.515
|% -6,04
|
|DARDL
|2,81
|32.335.620
|% -4,75
|
|THYAO
|17,05
|916.336.904
|% 0,47
|
|GARAN
|10,51
|868.444.467
|% 0,57
|
|TUPRS
|145,10
|457.991.714
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,08
|344.153.743
|% 1,46
|
|ASELS
|16,74
|289.183.307
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,08
|344.153.743
|% 1,46
|
|TSKB
|1,53
|170.825.321
|% 0,00
|
|GARAN
|10,51
|868.444.467
|% 0,57
|
|THYAO
|17,05
|916.336.904
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,97
|159.637.017
|% -0,34
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7234
|9,7266
|% 0,45
|
|Euro
|11,2322
|11,2378
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,0460
|13,1114
|% -0,05
|
|Frank
|10,6097
|10,6736
|% 0,24
|
|Riyal
|2,5851
|2,5980
|% 0,29
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,12
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|0,02
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|0,02
|
|Çeyrek
|896
|917
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,04
|
|B. Petrol
|81,04
|81,04
|0,50
|