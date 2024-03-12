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***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2024 12:29
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.03.2024
Genel Kurul Tarihi 16.04.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının belirlenmesi.
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirketimizin mevcut 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 (beş yüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıllık süre için (2024-2028 yıllarında) geçerli olması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan izinler doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması.
4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
7 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ilan_metni_kap.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.04.2024 günü saat 11:00'de, yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul" adresinde yapılacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257910


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