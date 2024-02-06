***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.02.2024 12:46
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarı ve Geçerlilik Süresi Artırımı İle İlgili SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.01.2024
Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 23.01.2024 tarihli toplantısında Şirketimizin mevcut 150.000.000 TL (yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 no'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) artırılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıl süreyle (2024 – 2028) uzatılması, bu doğrultuda esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması hususunda karar alınmış olup söz konusu karara istinaden gerekli izinlerin alınması amacıyla 25.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni (clean) KAP.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247080
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