***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarı ve Geçerlilik Süresi Artırımı İle İlgili SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.01.2024Ek AçıklamalarYönetim kurulumuzun 23.01.2024 tarihli toplantısında Şirketimizin mevcut 150.000.000 TL (yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının II-18.1 no'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) artırılması, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıl süreyle (2024 – 2028) uzatılması, bu doğrultuda esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması hususunda karar alınmış olup söz konusu karara istinaden gerekli izinlerin alınması amacıyla 25.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sozlesme Tadil Metni (clean) KAP.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247080BIST