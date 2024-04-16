***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süre Uzatımına ilişkin Esas Sözleşme Tadilinin Olağanüstü Genel Kurul'da Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.02.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.04.2024Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin mevcut 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 (beş yüz milyon) Türk Lirası'na artırılmasına, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıllık süre için (2024-2028 yıllarında) geçerli olmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2024 tarihinde E-29833736-110.03.03-49643 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094542553 sayılı yazıları ile onaylanmış olan ekte yer alan Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin aynen onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Metni.pdfEK: 2 Toplantı Tutanağı_Redaksiyon v1.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272933BIST