***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 2022 yılına ait finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ekte sunulmuş olup, aynı zamanda www.kron.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yayınlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120306BIST