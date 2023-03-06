***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 09:37
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2022 yılına ait finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ekte sunulmuş olup, aynı zamanda www.kron.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120306
BIST
14:295.337
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 124,46
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.337
En Düşük
5.222
14:2918,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2920,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:291.123,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.123,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BVSAN
|46,20
|57.360.883
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.233
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|413.563.136
|% -9,99
|
|KGYO
|31,60
|24.663.266
|% -4,24
|
|SELGD
|6,70
|4.081.049
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,60
|221.095.454
|% -3,49
|
|BASCM
|5,80
|746.482
|% -3,33
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|TUPRS
|625,60
|2.166.295.300
|% 2,47
|
|KRDMD
|20,74
|2.155.468.378
|% -1,33
|
|THYAO
|140,70
|2.139.530.867
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.895.645.721
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,22
|1.253.092.531
|% 1,61
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,44
|1.454.718.592
|% 5,51
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8981
|18,9011
|% 0,06
|
|Euro
|20,0952
|20,1003
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6266
|22,7401
|% -0,25
|
|Frank
|20,1340
|20,2553
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0206
|5,0457
|% 0,05
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,48
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,36
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de
-
14:41CEOEM
Yüzde 7.33 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 283, 622 adet işlem
-
14:40METRO
Yüzde 9.50 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 133, 876 adet işlem