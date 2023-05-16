***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 09:47
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
2023 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizin
bağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 08
.05.2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 1
5.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151590
BIST
11:314.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -24,37
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.511
En Düşük
4.406
11:3119,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
11:3121,5010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1376
|Açılış
|: 21,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
11:311.273,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.273,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler11:31
|AVHOL
|30,88
|6.555.608
|% 9,97
|
|PCILT
|20,74
|8.621.717
|% 9,97
|
|KLRHO
|24,96
|99.730.407
|% 9,96
|
|CEOEM
|10,82
|5.050.514
|% 9,96
|
|FLAP
|6,41
|10.687.667
|% 9,95
|
|KCHOL
|78,50
|415.611.892
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,64
|330.116.874
|% -9,96
|
|AEFES
|61,90
|161.134.385
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|160.109.283
|% -9,94
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|BIMAS
|151,00
|2.869.331.999
|% -5,39
|
|THYAO
|128,90
|1.909.020.235
|% 3,62
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|SAHOL
|37,50
|850.790.154
|% -1,57
|
|YKBNK
|9,45
|3.135.223.571
|% -9,74
|
|EKGYO
|6,07
|517.936.199
|% 2,36
|
|KATMR
|1,17
|68.375.662
|% 0,86
|
|GARAN
|27,54
|1.507.659.780
|% -7,58
|
|KOZAL
|17,87
|674.680.669
|% 2,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7028
|19,7069
|% 0,27
|
|Euro
|21,4722
|21,5010
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,5995
|24,7229
|% 0,18
|
|Frank
|21,9906
|22,1230
|% 0,57
|
|Riyal
|5,2390
|5,2653
|% 0,23
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-6,69
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.398
|4.552
|-119,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.276
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|0,47
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:45OTKAR
Yüzde -79.58 oranında düşüşle 160.00 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 521 adet işlem
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, FROTO, THYAO
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 81 kaybederek (% -0.64 ) 4, 023
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, AVHOL, ONCSM, FLAP, CEOEM, KLRHO, PCILT, BEYAZ
-
11:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISCTR, KCHOL, AKBNK, AEFES