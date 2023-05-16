***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin2023 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizinbağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 08.05.2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151590BIST