***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesinin birinci fıkrası ile Şirket esas sözleşmemizin 11'inci maddesi hükmü uyarınca kendisine tanının yetkiye dayanarak 21/02/2024 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda bizzat Yönetim Kurulu veya Genel Kurul tarafından karar alınması gereken konular dışında kalan başlıca hususlarla görevli ve yetkili olmak üzere bir İcra Kurulu oluşturulmasına karar vermiştir. Bu konuyla ilgili olarak kurulun yapısı ve icra kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları iç yönerge ile düzenlenmiş olup, şirketimizin İcra Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: Ayşe Yenel, YK Başkan Vekili -İcra Kurulu Başkanı:Zeynep Yenel Onursal, YK üyesi -İcra Kurulu Başkan Vekili:Mete Sansal, Genel Müdür -İcra Kurulu Üyesi:Fuat Altıoğlu, Genel Müdür Yardımcısı, Finans -İcra Kurulu Üyesi:http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251164BIST