***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmı İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 14.268.513Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.805.539Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 1.426.852 2.853.704,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRON00022 NâmaB Grubu, KRONT, TREKRON00014 12.841.661 25.683.322,000 200,00000 B Grubu B Grubu, KRONT, TREKRON00014 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 14.268.513 28.537.026,000 200,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 28.537.026Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 27.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.Şirketimizin 14.268.513 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 28.537.026 TL tutarında artırılarak 42.805.539 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda 2.853.704 adet (A) grubu nama yazılı pay ile 25.683.322 adet (B) grubu hamiline yazılı pay ihraç edilerek pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun 26/12/2022 tarihli ve 2022/32 sayılı kararı kapsamında sermaye artırım tutarı olan 28.537.026 TL'nin 26/12/2022 tarihinde Şirket mali tablolarında "570 Geçmiş Yıl Karları" hesabından Şirket sermaye hesabına aktarıldığı hususu RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından YMM-1984/3565-291 sayılı ve 26/12/2022 tarihli yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.1.Bu kapsamda, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının bildirilerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,2.Yönetim Kurulu'nun 26/12/2022 tarihli ve 2022/32 sayılı kararı ekinde yer alan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090319BIST