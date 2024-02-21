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***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2024 18:37
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LÜTFİ YENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektronik Mühendisi 14.05.2007 İcrada Görevli Değil Murahhas Aza Hayır 24.44 B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 29.04.2022 İcrada Görevli Evet A Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP YENEL ONURSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.05.2023 İcrada Görevli Evet 10 A Bağımsız Üye Değil
EMRE YAVUZ BARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 29.04.2022 İcrada Görevli Değil Cerbos'un kurucu ortağı ve CEO Evet A Bağımsız Üye Değil
YAVUZ SUAT BENGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 28.12.2021 İcrada Görevli Değil TESİD Genel Sekreterliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986781 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ZEYNEP TOKMAN CESUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog / Antropolog 02.11.2023 İcrada Görevli Değil Dassault Systems Kıdemli Pazarlama Yöneticisi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214442 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞE YENEL İcra Kurulu Başkanı Endüstri Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ZEYNEP YENEL ONURSAL İcra Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi
METE SANSAL CEO. Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi
Fuat Altıoğlu CFO. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251163


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