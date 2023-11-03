***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,00-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 42.805.539,00-TL bedelli artırılarak 85.611.078,00-TL'ye yükseltilmesine ilişkin 19.10.2023 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 02.11.2023 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 80.450,107 Türk Lirası olup, kalan paylar, 07.11.2023-08.11.2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ünlü Menkul Değerler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.kron.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin www.unlumenkul.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Satılamayan paylar olması halinde, bu paylar iptal edilip sermaye bu şekilde tescil edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213943BIST