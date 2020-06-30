***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarTTK madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıda imzası olan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Osman Nezihi Alptürk ve Mustafa Kemal Cılız tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") kapsamında alınan 15.06.2020 tarihli karara göre, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmiştir. Bu husus, Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunulmuştur.Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Denetimden Sorumlu Komite tarafından, Şirketimiz bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun tasvibine sunulmasına,oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853460BIST