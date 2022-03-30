***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 19:35
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
TTK madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıda imzası olan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır: 1.Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") kapsamında alınan 30.03.2022 tarihli karara göre, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenmesi uygun görülmüş olup konu, Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur. 2.Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Denetimden Sorumlu Komite tarafından, Şirketimiz bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına Şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurulunun tasvibine sunulmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014219
BIST
18:052.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 23,65
|Açılış
|: 2.213
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|Önceki Kapanış
|: 2.207
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2.234
En Düşük
2.213
18:0514,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 14,6450
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|Önceki Kapanış
|: 14,6150
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En Düşük
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18:0516,3534
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05910,11
En Yüksek
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|Açılış
|: 910,11
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|Önceki Kapanış
|: 899,35
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913,06
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|15,84
|2.063.349
|% 10,00
|
|ULUSE
|103,00
|11.253.313
|% 9,98
|
|GZNMI
|44,80
|151.036.886
|% 9,97
|
|ISFIN
|3,43
|317.228.353
|% 9,94
|
|AKFGY
|3,48
|166.664.596
|% 9,78
|
|KENT
|210,90
|5.222.253
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|196.617.234
|% -9,98
|
|KAREL
|12,55
|124.717.929
|% -9,97
|
|PKENT
|211,60
|45.238.610
|% -9,92
|
|DZGYO
|2,62
|89.505.632
|% -9,66
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|THYAO
|32,18
|5.314.590.083
|% 1,71
|
|GARAN
|12,19
|2.150.831.869
|% 0,66
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|ASELS
|24,38
|1.899.794.792
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
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|KRDMD
|14,95
|1.411.023.194
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,12
|1.595.519.186
|% 3,00
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|ODAS
|1,68
|548.070.618
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,37
|500.243.166
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|214.263.430
|% 1,77
|
|ADESE
|0,77
|135.601.683
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6479
|14,6607
|% 0,60
|
|Euro
|16,3319
|16,3534
|% 1,04
|
|Sterlin
|19,1835
|19,2797
|% 0,85
|
|Frank
|15,8089
|15,9042
|% 1,41
|
|Riyal
|3,8949
|3,9144
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|12,57
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,76
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,10
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|B. Petrol
|111
|111
|3,14
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