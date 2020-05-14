***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
14.05.2020 18:14
***KRONT*** KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2020-31/03/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845046
BIST
17:5899.103
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -1.056,27
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:586,9635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:587,5310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:58387,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,99
|Açılış
|: 387,23
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|357.527
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|ISKUR
|429.000,30
|429.000
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.866.162
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|290.535
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|108.108
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|407.016.050
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.895.482
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.189.356
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|10.002.840
|% -9,97
|
|ASELS
|29,18
|1.666.415.333
|% 1,81
|
|ECILC
|5,83
|1.282.493.637
|% -2,18
|
|GARAN
|7,72
|781.362.927
|% -2,28
|
|SELEC
|8,91
|468.571.223
|% -7,28
|
|SASA
|9,25
|465.915.982
|% 1,65
|
|ECILC
|5,83
|1.282.493.637
|% -2,18
|
|IEYHO
|0,64
|109.224.034
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,50
|425.414.365
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,15
|159.204.099
|% -1,71
|
|CEMAS
|1,06
|141.111.830
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4610
|8,5035
|% -0,57
|
|Frank
|7,1305
|7,1734
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8457
|1,8550
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|14,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.532
|13,90
|
|Tam
|2.561
|2.598
|14,40
|
|Yarım
|1.250
|1.270
|7,00
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,74
|15,77
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,03
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|1,11
|
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